O fotoğraftaki gazeteci İstanbul’a getirildi

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen 130 Türk vatandaşı ve aile yakınını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçak, dün Kahire Havalimanı'ndan havalanarak İstanbul Havalimanı'na indi. Grup havalimanında çiçeklerle karşılandı. Gazze'den eşi gelen Faysal Said, "2 ay sonunda eşim Sara'ya kavuştum. Başkan Erdoğan'a çok teşekkür ederim" dedi. Öte yandan İsrail'in Gazze'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nı hedef alan 5 Kasım'daki saldırısında 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybeden ve morgdaki fotoğraflarıyla yürekleri dağlayan Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed el- Alul ile yaralı eşi ve bir çocuğu da grupla birlikte İstanbul'a geldi. Anadolu Ajansı'nın Gazze Ofisi'nde çalışan gazetecilerin hayatta kalan aileleri de kafilede yer aldı.Dışişleri Bakanlığı kaynakları 68 Türk vatandaşı ve aile yakınının daha Gazze'den Mısır'a geçişinin sağlandığını ve vatandaşların en kısa sürede Türkiye'ye getirileceklerini söyledi. AA