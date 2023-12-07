60 ilde işbirliği düşünülüyor

AK Parti ile MHP arasında devam eden yerel seçim ittifakı görüşmelerinde sona gelindi. Erdoğan ile Bahçeli'nin geçen gün yaptığı görüşmede üç ana başlık üzerinde anlaşmaya varıldı. İki partinin heyetleri detayları bir araya gelip çalışıyor. Önümüzdeki günlerde bunun da tamamlanması ve ittifakın detaylarının kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Buna göre 30 büyükşehir ve 20'den fazla ilde işbirliği yapılacak. Ancak bunlara, 2019 yerel seçimlerinde iki parti ayrı ayrı aday çıkardığı için muhalefetin aradan sıyrılıp kazandığı iller de eklenecek. Bu nedenle işbirliği yapılacak il sayısının büyükşehirlerle birlikte 60'a yaklaşması bekleniyor.