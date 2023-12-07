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Giriş Tarihi: 7.12.2023

8 PKK’lı etkisiz hale getirildi

ANKARA
8 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası" parolasıyla terör inlerinin yerle bir edildiği belirtildi. Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" ifadelerine yer verildi.
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8 PKK’lı etkisiz hale getirildi
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