8 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası" parolasıyla terör inlerinin yerle bir edildiği belirtildi. Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" ifadelerine yer verildi.