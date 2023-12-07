Dünya ÇAKOP 3. Uluslararası Sempozyumu İstanbul’da düzenlenecek

"MEDYA VE DİJİTALLEŞME YALNIZLIK, KİMLİK BOZUKLUKLARINA YOL AÇMAKTADIR"

Öztürk, 2019'da kurdukları platformda, çocukları, gençleri ve aileyi tehdit eden "cinsiyetsizleştirme" ve "aileyi ifsat" projelerine karşı çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Özellikle son yıllarda medya ve dijitalleşme, gençlerde somatik ve patolojik hale dönen birçok davranışsal bozukluklar, feda edilen benlik, yalnızlık, kimlik bozuklukları ve cinsel kimlik karmaşalarına yol açmaktadır." dedi.

Cinsiyet kimliği tartışmaları ve eşcinsel hayat tarzının medya ve dijitalleşmeyle teşvik edildiğini savunan Öztürk, cinsel kimlik karmaşası yaşayan, biyolojik cinsiyetiyle uyumsuzluk geliştiren veya hemcinsine cazibe hisseden bireylerdeki durumu psikogelişimsel bir rahatsızlık olarak tanımladıklarını anlattı.