Dünya ÇAKOP 3. Uluslararası Sempozyumu İstanbul’da düzenlenecek

Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformunca (ÇAKOP) İstanbul Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenecek sempozyum öncesince Bilim Beyoğlu'nda basın toplantısı düzenlendi.
ÇAKOP Başkanı Zuhal Öztürk, yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'e yönelik 21. yüzyılda gerçekleşen soykırımını sessiz ve çaresiz şekilde izlemekten hicap duyduğunu söyledi.
"MEDYA VE DİJİTALLEŞME YALNIZLIK, KİMLİK BOZUKLUKLARINA YOL AÇMAKTADIR"
Öztürk, 2019'da kurdukları platformda, çocukları, gençleri ve aileyi tehdit eden "cinsiyetsizleştirme" ve "aileyi ifsat" projelerine karşı çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Özellikle son yıllarda medya ve dijitalleşme, gençlerde somatik ve patolojik hale dönen birçok davranışsal bozukluklar, feda edilen benlik, yalnızlık, kimlik bozuklukları ve cinsel kimlik karmaşalarına yol açmaktadır." dedi.
Cinsiyet kimliği tartışmaları ve eşcinsel hayat tarzının medya ve dijitalleşmeyle teşvik edildiğini savunan Öztürk, cinsel kimlik karmaşası yaşayan, biyolojik cinsiyetiyle uyumsuzluk geliştiren veya hemcinsine cazibe hisseden bireylerdeki durumu psikogelişimsel bir rahatsızlık olarak tanımladıklarını anlattı.
"BAĞLANMA VE TRAVMA TERAPİSİ" EKOLÜ
Öztürk, bu rahatsızlığın etiyolojisinin araştırılması ve tedavi tekniklerinin geliştirilmesi için imaj dönüşüm terapisi (ImTT) tekniğini Türkiye'ye getirdiklerini, bunu maneviyat psikolojisiyle birleştirerek "bağlanma ve travma terapisi" ekolünü oluşturduklarını kaydetti.
Sempozyuma katılmak için ABD'den gelen klinik psikolog David Pickup ise ImTT tekniği hakkında bilgi verdikten sonra, bunu katılımcılardan birine uyguladı.