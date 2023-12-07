“Hayali İhracat” operasyonu! Devleti 7 milyon dolar zarara uğrattılar

"Hayali İhracat" operasyonunu İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Organize bir şekilde örgütlü olarak hayali ihracat yapan ve hayali ihracattan kaynaklı KDV iadeleri alan 21 kişinin yakalanması için İstanbul, Artvin, Kırklareli ve Iğdır İlleri'nde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler arasında üç Gümrük Müşaviri ve 10 firma sahibi olduğu ifade edildi. Ukrayna ile yapılan yazışmalar neticesinde; yurt dışına ibraz edilen bazı beyannamelerin çok düşük parasal değerde olduğu, aynı beyannamelerin Türkiye Gümrük Müdürlükleri'ne ibraz edilirken çok yüksek parasal değerler kullanıldığı tespit edildi.