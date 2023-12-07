Kırıkkale’de husumetli iki grup arasında kavga! 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'deki olay, sabah saatlerinde Aşağımahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. R.Z. (48), B.T. (30) ve T.T. (23) ile evine gittikleri husumetli oldukları B.Z. (57) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüştü.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

B.Z.'nin evdeki oğlu A.O.Z. tabanca ile R.Z., B.T. ve T.T.'ye ateş etti. R.Z. ve B.T. yaralanırken, ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan yaralılardan B.T.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına aldı.