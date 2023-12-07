Savaşın karanlığında bir ışık: Özgür Gazze Sirki

İsrail'inGazze'ye yönelik saldırılarından en fazla etkilenenlerin başında çocuklar geliyor. Dünya, İsrail katliamlarından çocukları dahi koruyamazken İsrail tarihe "çocuklarla savaşan devlet" olarak geçiyor. Kuralsız saldırıların karanlığında hayatta kalan çocuklarını korumaya çalışan Gazzeliler ise ellerinden geldiğince onların savaştan en az şekilde etkilenmesi için çeşitli yollar deniyor. Kendilerine Özgür Gazze Sirki adını veren bir grup, Gazze'nin çocuklarını eğlendirmek için 2018'den bu yana özellikle okul ve müteci kamplarında gösteriler düzenliyor. Grup, "Biz sanatçı olmak için değil nefes almak, özgürlük için oynuyoruz" diyor. Son yoğun bombardımanda antrenman yaptıkları merkez de hasar alan grup şu an faaliyetlerine ara verdi. Grup üyeleri "Gazze bir mahkûm gibi. İçinde bulunduğumuz durum ve koşullardan çıkmak için çabalamaya devam edecğiz" diyor.