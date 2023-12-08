Anayasa Mahkemesi tartışmalara neden olan o maddeyi iptal etti

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinin 6 numaralı fıkrasında, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişinin ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılacağı yer alırken, Patnos Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

KURAL KANUNİLİK İLKELERİYLE BAĞDAŞMAMAKTADIR

İtiraz gerekçesinde, söz konusu kuralın kamu gücünü kullanan organların keyfi davranışlarının önüne geçecek ve kişilerin hukuku bilmelerine yardımcı olacak şekilde erişilebilir ve öngörülebilir olmadığı, kuralda belirlilik bulunmamasının hukuk devleti ile suçta ve cezada kanunilik ilkeleriyle bağdaşmadığı belirtildi.

ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEYEN ÖRGÜT ÜYESİNDEN DAHA AĞIR CEZALARLA KARŞILAŞIYOR

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, söz konusu kuralla, örgüte üye olmayan ancak örgüt adına suç işleyen bir kimsenin örgüt üyesi olarak cezalandırıldığını, bu durumun, örgüt adına suç işleyen kimsenin örgüt üyelerine göre daha ağır cezalarla karşılaşmasına neden olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İTİRAZ KONUSU KURAL YORUMLAMAYA MÜSAİT

Mahkeme, itiraz konusu kuralın, örgüt üyeliğine dair herhangi bir somut delil bulunmadan ve işlenen suçun niteliği ve ağırlığı itibarıyla örgütün amacına ne surette katkıda bulunduğu da dikkate alınmadan kişilerin örgüte üye olmak gibi son derece ağır bir suçtan cezalandırılmalarına neden olacak şekilde geniş yorumlanmaya müsait olduğunu bildirdi.

KURAL ANAYASA'YA AYKIRI

Anayasa Mahkemesi, kuralın kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarını önleyecek şekilde belirli ve öngörülebilir nitelikte olmadığını ve bu yönüyle kanunilik şartını taşımadığını, açıklanan gerekçelerle itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi. Mahkeme, iptal kararının resmi gazetede yayımlanmasından başlayarak 4 ay sonra yürürlüğe girmesine oy birliğiyle karar verdi.