Gençlere erişilmez güzellik pompalanıyor

Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu (ÇAKOP) tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Dünya ÇAKOP Sempozyumu, İstanbul Üsküdar Bağlarbaşı Kongre Merkezi'nde başladı. Bu yıl çocuk ve gençlerde dijital bağımlılığın kimlik gelişimine etkisi başlığını kendisine konu olarak belirleyen sempozyumun ilk gününde birbirinden değerli isimler konuşma gerçekleştirdi. Sempozyumun açılışında konuşan Dünya ÇAKOP Başkanı Zuhal Öztürk, platformun tek amacının çocuk ve ailenin korunması, mutlu nesiller yetişmesine katkıda bulunulması olduğunu kaydederek, "Özellikle son yıllarda medya ve dijitalleşme çocuk ve gençlerde feda edilen benlik, kimlik bozuklukları, cinsel kimlik kargaşasına yol açmaktadır" dedi.Dijitalleşmenin çocuklar ve gençler üzerindeki etkisi üzerine konuşan Uzman Doktor Lütfiye Söğütlü, "Cinsel kimliğinden yakınma 'cinsiyet disforisi' dediğimiz kavram, bireyin biyolojik cinsiyetinden şiddetli ve süreklilik arz eden düzeyde rahatsızlık duyması olarak karakterize ediliyor. Tipik olarak, erken çocukluk döneminde başlayıp, ergenlik döneminde daha da şiddetlenen bu bozukluk yüzde 70 düzeliyor. Cinsiyet disforisi son 10 yılda yükselişe geçmiş durumda. Genç kızları kasıp kavuran bu akım, bildiğimiz tıbbi cinsiyet disforisinden çok farklı, sorun dijital bağımlılık ve dijital içerikler. Gençlerin kendilerine zarar verme oranlarında da ciddi bir artış söz konusu. Sosyal medya karakterleri, yani bugünün ergenlik çağındaki gençlerinin en çok ilgi duyduğu ve izleyerek zaman geçirdikleri 'sanal arkadaşlar' güzellik kusurunu kabul etmiyor çünkü fotoğraflar büyük özenle düzenlenip 'rötuşlanıyor' Hiçbir gerçek kızın ulaşamayacağı bir güzellik standardı belirleyen o erişilmezlik, yetersizlik korkularını besliyor" dedi.