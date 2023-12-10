“Tüm kimliklere ve yaşam tarzlarına saygılıyız”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valiliğinin ev sahipliğinde Bakırköy'de bir otelde düzenlenen kahvaltı programında, Alevi kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Programda konuşan Yılmaz, siyasi anlayışlarının özünde "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışının olduğunu ifade ederek, dünyada yaşanılan hadiselere bakıldığında bu anlayışın ne kadar değerli olduğunun bir kez daha görüldüğünü dile getirdi.Alevi Bektaşi geleneğinin bu toprakların en köklü geleneklerinden ve milyonlarca insanın hayatında çok önemli yere sahip büyük bir zenginlik olduğunu belirten Cevdet Yılmaz, zararlı akımlar ve terör dışında tüm kimliklere ve yaşam tarzlarına saygılı olduklarına değinerek şunları kaydetti: Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye Yüzyılı vizyonunu ortaya koymuş durumda. Türkiye Yüzyılı özgürlüklerin, insanların yaşam tarzlarını rahatlıkla istedikleri, inandıkları gibi yaşadıkları ama bir taraftan da farklılıklarını çatışma konusu değil, zenginlik olarak gördükleri bir dönem olacaktır.İstanbul Valisi Davut Gül de yaptığı konuşmada "85 milyonun vicdanında ehlibeyt sevgisi yerini almış ve birlikte yaşama kültürü, farklılıkları zenginlik olarak görme kültürü toplumun en ince damarlarına kadar sirayet etmiş. İnşallah bunu birlikte yaşatacağız, büyüteceğiz" dedi. 100'den fazla kanaat önderi ve STK temsilcisinin katıldığı programda, katılımcıların sorunları ve talepleri ele alındı.