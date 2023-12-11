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Giriş Tarihi: 11.12.2023

Eline silah verip ‘Hamas teslim oldu’ diye propaganda videosu çektiler

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Eline silah verip ‘Hamas teslim oldu’ diye propaganda videosu çektiler
İsrail alıkoyarak soyduğu rehinleri 'Hamas teslim oldu' diye eline silah vererek yalan propaganda videosu için kullandı. Zorla eline silah verilen Gazzeli bir erkeği kameraya alan İsrail askerleri "Hamaslı teslim oluyor" diye çektiği görüntüleri sosyal medyada yaydı. Gözaltındakilerin sivil olduğuna dair çıkan haberlerin ardından bu sefer İsrail ordusu farklı bir propagandaya girişti. İsrail yönetimi yeni görüntüler servis etti. Çıplak olan bir Gazzeli sivil erkeğin eline zorla silah vererek kameraya çeken İsrail güçlerinin bu çekimi defalarca yaptığı da ortaya çıktı. Ancak sosyal medya kullanıcıları görüntülerde kişinin Beyt Lahia'da bir alüminyum atölyesi sahibi olduğunu tespit ederek İsrail yalanını çökertti.
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Eline silah verip ‘Hamas teslim oldu’ diye propaganda videosu çektiler
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