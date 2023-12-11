Seçer, ‘ballı ihale’ ile kamuyu milyonlarca lira zarara uğrattı

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in 580 milyon 853 bin 639 TL yaklaşık maliyet çıkardığı, 2024 yılı akaryakıt ürünleri ve adblue alım ihalesini, Ankara merkezli bir firmaya kırımsız, güncel pompa fiyatlarının yüzde 7,2 fazlasıyla 625 milyon 691 bin TL bedelle verdiği ortaya çktı. İhale ile yaklaşık 45 milyon TL'lik kamu zararı oluşurken, ihalenin firmanın Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı 3. ihale olduğu öğrenildi. Tedarikçisi olan tüm firmalara uzun vadeler ile ödeme yapan belediyenin, bu ihaleyi alan firmaya da erken ödeme yaptığı da iddia edildi.