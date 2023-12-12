Anadolu’nun sağlık üssü

Konya'dakikamu hastanelerinin2017-2023yılları arasında hizmetesunulan 2 bin 920 nitelikliyatak ile birlikte toplamyatak sayısı 5 bin 390'a ulaştı.Kamu hastanalerindeki toplamyoğun bakım yatak sayısı da362 artışla 785'e çıkarıldı.Son 6 yıllık dönem içerisinde23'ü Sağlık Bakanlığı,15'i belediyeler ve 19'u hayırseverlertarafından yaptırılantoplam 57 Aile Sağlığı Merkezimodern binalarında hizmetsunmaya başladı.Ayrıca 35 Aile SağlığıMerkezi'nin 20'sinin inşaatıhalen devam ediyor.15 Aile Sağlığı Merkeziise ihale/proje aşamasındabulunuyor.İnşaat ve proje aşamasındaolan Aile SağlığıMerkezleri tamamlandığında179 aile hekimi de bu modernbinalarda hizmet sunacak.Kentteki 112 Acil SağlıkHizmetleri istasyon sayısı ihtiyaçlaragöre yeniden planlanarak68'den 98'e çıkarıldı.Sağlık Bakanlığı tarafındanyapımı tamamlanan19 Acil Sağlık Hizmetleriİstasyonu'na ek olarak belediyelertarafından 8, hayırseverlertarafından 18 olmak üzeretoplamda 45 adet 112 AcilSağlık Hizmetleri İstasyonuyeni binalarında hizmet veriyor.Halen, 10 adet istasyonuninşaatı sürerken, inşaatlarınyıl sonuna kadar bitirilmesihedefleniyor.Ayrıca, 7 istasyon dahayatırım planlaması içerisinealınarak en kısa sürede yapımınabaşlanacak. Böylelikletoplamda 62 istasyonununyenilenmesi ile birlikte kenttebulunan tüm istasyonların fizikişartları düzeltilmiş olacak.