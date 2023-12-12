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Giriş Tarihi: 12.12.2023

Anadolu’nun sağlık üssü

Konya’da 3 yıl öne açılan Şehir Hastanesi ile binlerce hastaya şifa dağıtıldı. Özellikle son 6 yılda yapılan yatırımlarla 112 istasyonları da 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriyor

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Anadolu’nun sağlık üssü
Konya'daki kamu hastanelerinin 2017-2023 yılları arasında hizmete sunulan 2 bin 920 nitelikli yatak ile birlikte toplam yatak sayısı 5 bin 390'a ulaştı. Kamu hastanalerindeki toplam yoğun bakım yatak sayısı da 362 artışla 785'e çıkarıldı.
Son 6 yıllık dönem içerisinde 23'ü Sağlık Bakanlığı, 15'i belediyeler ve 19'u hayırseverler tarafından yaptırılan toplam 57 Aile Sağlığı Merkezi modern binalarında hizmet sunmaya başladı.
Ayrıca 35 Aile Sağlığı Merkezi'nin 20'sinin inşaatı halen devam ediyor.
15 Aile Sağlığı Merkezi ise ihale/proje aşamasında bulunuyor.
İnşaat ve proje aşamasında olan Aile Sağlığı Merkezleri tamamlandığında 179 aile hekimi de bu modern binalarda hizmet sunacak.
Kentteki 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyon sayısı ihtiyaçlara göre yeniden planlanarak 68'den 98'e çıkarıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan 19 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na ek olarak belediyeler tarafından 8, hayırseverler tarafından 18 olmak üzere toplamda 45 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yeni binalarında hizmet veriyor.
Halen, 10 adet istasyonun inşaatı sürerken, inşaatların yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.
Ayrıca, 7 istasyon daha yatırım planlaması içerisine alınarak en kısa sürede yapımına başlanacak. Böylelikle toplamda 62 istasyonunun yenilenmesi ile birlikte kentte bulunan tüm istasyonların fiziki şartları düzeltilmiş olacak.
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Anadolu’nun sağlık üssü
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