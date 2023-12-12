Anadolu’nun sağlık üssü

Konya'daki
kamu hastanelerinin
2017-2023
yılları arasında hizmete
sunulan 2 bin 920 nitelikli
yatak ile birlikte toplam
yatak sayısı 5 bin 390'a ulaştı.
Kamu hastanalerindeki toplam
yoğun bakım yatak sayısı da
362 artışla 785'e çıkarıldı.
Son 6 yıllık dönem içerisinde
23'ü Sağlık Bakanlığı,
15'i belediyeler ve 19'u hayırseverler
tarafından yaptırılan
toplam 57 Aile Sağlığı Merkezi
modern binalarında hizmet
sunmaya başladı.
Ayrıca 35 Aile Sağlığı
Merkezi'nin 20'sinin inşaatı
halen devam ediyor.
15 Aile Sağlığı Merkezi
ise ihale/proje aşamasında
bulunuyor.
İnşaat ve proje aşamasında
olan Aile Sağlığı
Merkezleri tamamlandığında
179 aile hekimi de bu modern
binalarda hizmet sunacak.
Kentteki 112 Acil Sağlık
Hizmetleri istasyon sayısı ihtiyaçlara
göre yeniden planlanarak
68'den 98'e çıkarıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından
yapımı tamamlanan
19 Acil Sağlık Hizmetleri
İstasyonu'na ek olarak belediyeler
tarafından 8, hayırseverler
tarafından 18 olmak üzere
toplamda 45 adet 112 Acil
Sağlık Hizmetleri İstasyonu
yeni binalarında hizmet veriyor.
Halen, 10 adet istasyonun
inşaatı sürerken, inşaatların
yıl sonuna kadar bitirilmesi
hedefleniyor.
Ayrıca, 7 istasyon daha
yatırım planlaması içerisine
alınarak en kısa sürede yapımına
başlanacak. Böylelikle
toplamda 62 istasyonunun
yenilenmesi ile birlikte kentte
bulunan tüm istasyonların fiziki
şartları düzeltilmiş olacak.