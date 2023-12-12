İstanbul’da çifte terör operasyonu: 17 gözaltı…

İstanbul Polisi; bölücü terör örgütü PKK ve terör örgütü DHKP-C'ye operasyon düzenledi. Yedi kişinin yakalanması için iki ilçede yedi ayrı adrese baskın yaptı. Bölücü terör örgütü PKK ile bağlantılı olarak "İnsan Kaçakçılığı" yapan beş kişi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Terör örgütü DHKP-C'ye düzenlenen operasyonda da İstanbul'da 16 adrese ve Tunceli'de bir adrese baskın yapıldı. 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir kuru sıkı tabanca, iki ruhsatsız tabanca, 27 mermi, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.