Kamera görüntülerinin bir kısmı kayıp

Futbol dünyasından ünlü isimleri hayali fon iddiasıyla dolandırdığı ileri sürülen eski banka müdürü Seçil Erzan'ın müdürlük yaptığı banka şubesinin güvenlik kamera görüntülerinin bir kısmının kayıp olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında Erzan'ın çalıştığı şubenin kamera görüntü kayıtlarını talep etti. İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararıyla kamera görüntülerinde yapılan incelemede çarpıcı detaylar yer aldı.Görüntü tutanaklarında, kamera görüntülerinin bazı gün ve saat aralıklarının eksik olduğu tespit edildi. Tutanaklarda, 4 Nisan 2023'te 12.34- 12.46 saatleri arasında görüntü kaybı olduğuna ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı. Öte yandan Erzan'ın çalıştığı şubenin kameralarının sökülerek bankanın genel müdürlük binasına taşındığı, savcılığa teslim edilmediği belirlendi. Erzan'ın odasını gösteren 77 kameranın kayıtlarında yapılan incelemede, 14 materyalde Erzan'ın odasını gösterir kamera kayıtlarına video programının sağlıklı çalışmaması sebebiyle ulaşılamadığı, 2 materyalde ise görüntü kaybı, 2 materyalde herhangi bir kamera kaydı olmadığı, 7 materyalde ise CD üzerindeki kamera saatlerine ait bilgilerin içeriğindeki kamera kayıt görüntüleriyle uyuşmadığı ortaya çıktı. Erzan'ın odasına görüntü kayıtlarında tespit edilen aynı kişilerin farklı günlerde giriş çıkış yaptığı tespit edildi. Banka yönetiminin görüntüleri 10 Nisan'da şubeden almasına rağmen 18 gün sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim ettiği anlaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıp görüntülerle ilgili soruşturma yürüttüğü öğrenildi.