CHP’li vekil halka ‘Gerici ve yobaz’ dedi

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, partisinin Yığılca Belediye Başkanı aday adayı Önder Aksoy'un tanıtıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, "Gericiliğin, yolsuzluğun, yobazlığın kol gezdiği ve göç veren bir yerde böyle bir kardeşimizin çıkması anlamlıdır" diyerek, Yığılcalı vatandaşlara alenen hakaret etti. Talih Özcan'a tepki yağdı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Özcan'ı esefle kınadığını belirtti.Öztürk, ''Biz bu zihniyeti tanıyoruz, Bir kerede şaşırtın. İşte tipik CHP zihniyeti. CHP ve seçimde iş birliği yaptığı avenelerinin yüce halkımıza bakış açısı budur. Bu zihniyete ve anlayışa Düzceli ve Yığılcalı saygıdeğer hemşerilerimizin 22yıldır prim vermediği gibi bundan sonra vermeyecektir'' dedi. Yaptığı talihsiz açıklamaların ardından yoğun tepki alan Özcan özür mesajı yayınladı, sözlerinin maksadını aştığını söyledi. Enes GÜNEŞ / SABAH