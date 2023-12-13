Delege pazarlığının hediyesi İBB’de koltuk

CHP'nin delege avcısı Erkan Çakır, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın, Özgür Özel'e destek vermenin karşılığı olarak oğlunu İBB Kültür Daire Başkanlığı'na Etkinliklerden Sorumlu Personel olarak işe aldırdığını iddia etti. SABAH, yaptığı araştırmada delege pazarlığına konu olan ballı istihdamın gerçek olduğunu ortaya koydu ve Nihat Yeşiltaş'ın oğlu Ozan Hasret Yeşiltaş'ın 27 Kasım'da İBB'de işe alındığını tespit etti.CHP'de tamamlanan kurultay sonrası sular durulmak bilmiyor! İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özel'e yakın olan milletvekillerinin, 4-5 Kasım'da yapılan 8. Olağan Kurultayı öncesi parayla delege satın alma yarışına girdikleri kamuoyuna bomba gibi düşmüştü. İstanbul'da İmamoğlu'nun CHP İstanbul Teşkilatı seçimlerine müdahale etmek amacıyla kurduğu delege borsası, aynı şekilde Kurultay öncesi de uygulanmış, birçok delegenin parayla satın alındığı günlerce konuşulmuştu.

CHP'de delege avını yönetenlerin başında geldiği öne sürülen CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in bir masa etrafında toplandığı ve delege durumunun değerlendirildiği belirtilen fotoğraftan sonra kurultayın ardından saf dışı bırakılan Çakır, değişimcileri bir bir ifşa etmeye başladı.

Çakır, önceki günlerde Kurultay'a en çok delege gönderen illerin başında gelen CHP Bursa İl Başkanı hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Çakır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın kurultayda hem kendi adına hem de delegeler adına siyasi imtiyaz için pazarlık yaptığını, Yeşiltaş'ın pazarlık kapsamında para aldığını ve oğlunu İBB Kültür Daire Başkanlığı'nda Etkinliklerden Sorumlu Personel olarak işe aldırdığını öne sürdü. Çakır'ın iddialarını araştıran SABAH, önemli bir detaya ulaştı. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Çakır'ın oğlu olduğu belirtilen Ozan Hasret Yeşiltaş'ın 27 Kasım'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptığı öğrenildi.