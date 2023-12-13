Erdoğan Ankara için 3 isim istedi

AK Parti, mahalli idareler seçimleri için hazırlıklarını hızlandırdı. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında çalışmalarına başlayan aday belirleme üst komisyonu Ankara zirvesi için harekete geçti. Erdoğan, mevcut ilçe belediye başkanları ve Ankara milletvekillerini parti genel merkezine davet etti. Ankara'ya özel temayül yoklaması yapıldı. Erdoğan, vekiller ve belediye başkanlarından Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçeler için 3'er aday isim önerisi istedi. Toplantı kapsamında başkan ve milletvekilleri görüşlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Yapılan çalışmalara göre AK Parti'nin Ankara mevcut ilçe belediye başkanlarında yüzde 50 değişime gidilecek.AK Parti'nin MHP ile il ve ilçe meclis üyelerine kadar ittifak açıklamasının detaylarına da ulaşıldı. Meclis üyeliklerinde fermuar liste şekilde girilecek olan seçimde 2019 seçimlerinde kaybedilen il ve ilçe yönetim listelerine ağırlık verildiği belirtildi.