Ankaragücü Eski başkanı Faruk Koca’nın ifadesi ortaya çıktı... "Kime tekme attığımı görmedim"

Süper Lig'de 1-1 biten MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının bitişi ile birlikte Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Aldığı darbeyle Meler yere düşerken, Koca ise Meler'i tekmelemeye devam etti. Meler'in darp edilmesine ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Koca'nın 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama', 'tehdit' ve 'yasak alanlara girme' suçlarından 13 yıla kadar, Şahin Yunus Şahin ile Kenan Çelikkaya hakkında 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama', 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' suçundan 11 yıl 1 ay 15'er güne kadar hapis cezası veya adli para cezası ile Osman Erkam Can hakkında, 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs' 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' suçlarından, 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
2 ŞÜPHELİ TRİBÜNDEN İNİP HAKEME SALDIRMIŞ
İddianamede, olay saatinde müsabakanın orta hakemi olan müşteki Halil Umut Meler'in, müsabakanın son düdüğü çalınarak müsabakanın bitirilmesine müteakip, müsabaka hakemlerinin müsabaka sahasından güvenlik eşliğinde hep birlikte ayrılmak üzere müsabaka sahasının orta alanında toplandıkları kaydedildi. Bu sırada hakemlerin bulundukları yere tribünden inerek koşarak gelen şüpheli Faruk Koca'nın, müşteki Halil Umut Meler'in sol göz alt tarafına denk gelecek şekilde sağ el yumruğu ile vurduğu kaydedilen iddianamede, bu darbe üzerine müşteki Meler'in yere düştüğü ve kargaşa çıktığı ifade edildi. İddianamede, kargaşa devam ederken yine tribünden inerek buraya gelen diğer şüpheliler Şahin Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya'nın, o sırada yerde bulunan Halil Umut Meler'in çeşitli yerlerine birden fazla kez tekme ile vurarak darp ettikleri anlatıldı.
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk ve tekmeyle saldırdı | Video
TÜM HAKEMLERE TEHDİT
Olaya ilişkin görüntülerin incelenmesinin yapıldığı aktarılan iddianamede, incelemenin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Meler'in iddianameye giren Adli Tıp Kurumu Raporunda, başına, sol gözüne, omurgasında ve sağ dizinde hasar olduğu, bu nedenle kemik kırığına neden olduğu, kırığın yaşam fonksiyonlarını orta derecede etkilediği kaydedildi. Meler iddianamedeki ifadesinde Koca'nın darp ettikten sonra hakem arkadaşlarına ve kendisine yönelik 'sizi bitireceğim' dediğini, kendisini ise 'seni öldürüceğim' tehdidinde bulunduğunu söyleyerek, 11 Aralık 2023'de saat 20.00'de Eryaman stadyumunda MKE Ankaragücü Çaykur Rizespor arasındaki süperlig futbol müsabakasını orta hakemiydim. Maçın bitiş düdüğü sonrası MKE Ankaragüvü klübü başkanı ve yanında bulunan iki şahıs sahaya girerek orta alana kadar geldiler. Faruk Koca benim, sol gözaltıma yumrukla vurdu, yere düştüm. ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim.' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum" dedi. Müsabakada görevli olan diğer hakemler Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy ve Ömer Tolga Güldibi ise ifadelerinde, Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'i yumruklamasından sonra tüm hakemlere yönelik 'sizi bitireceğim', Halil Umut Meler'e de 'seni öldüreceğim' dediğini söyledi.
'KİME TEKME ATTIĞIMI GÖRMEDİM'
Koca ise iddianamedeki ifadesinde, hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlardan dolayı bu olay geliştiğini öne sürerek, "Olay günü maçı tribünden takip ettim. Maç sırasında hakemin verdiği kararlardan dolayı statta büyük gerginlik oluştu. Ben de bundan dolayı çok gerilmiştim. Kendimi sakinleştirmek için tutmaya çalıştım ancak maçın bitişi düdüğü ile birlikte hakemin yanına gidip suratına tükürmek ve sözlü olarak tepki göstermek istedim. Sahaya girip hakemin yanına gittiğimde bir anda görüntülerden de görüleceği şekilde hakeme yumruk atmak suretiyle tepki gösterdim. Benim hakeme vurduğum yumruk onu yere düşürecek derecede ağır değildi. Kendisi 5-10 saniye ayakta kaldıktan sonra kendini yere attı. Sonrasında hakemin darp edildiğini öğrendim, yaralanmaları benden dolayı değil sonraki bu darplardan kaynaklanmış olabilir. Olay bu şekilde meydana geldi, böyle bir olayın içerisinde bulunduğum için üzgünüm, pişmanım" dedi. Ankaragücü taraftarı ve güvenlik görevlisi olduğunu söyleyen Şahin Yunus Şahin ifadesinde, hakemin verdiği karara sinirlendiğini, protokol tribünün sol alt tarafındaki sahaya giriş kapısının açık olduğunu, buradan giriş yaptığını kaydederek, "Ben birine tekme attım kime tekme attığımı bilmiyorum. Görüntülerde hakeme tekme attığımı gördüm. Olay bu şekilde meydana geldi, yaptığımdan pişmanım" ifadelerini kullandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak görev yapan Kenan Çelikkaya da ifadesinde protokol kapısından sahaya girdiğini, kime tekme attığını bilmediğini, görüntülerde hakem Meler'e tekme attığını gördüğünü belirtti.
'BAŞKANI UYARMAK İÇİN GİTTİM'
Ankaragücü Spor Kulübünün futbol takımı sorumlusu Osman Erkam Can, maç bitiş düdüğü çaldıktan sonra hakemler henüz sahayı terk etmeden saha içine indiğini, amacının saha içinde gördüğü Faruk Koca'ya yetişerek uyarmak olduğunu söyledi. Can, Koca'nın federasyon bazında bir ceza almasını engellemek istediğini ancak yetişemediğini ve hakemlerin yanına kadar gittiğini kaydederek, "Faruk Koca'nın hakeme vurduğunu gördüm. Sarı-gri paltolu bir şahsın da tekme attığı gördüm. Ben kimseye tekme atmadım. Aksine insanların vurmaması için sarılarak uzaklaştırmaya çalıştım. Tehdit ve hakaretim olmamıştır. Videoda tekme atıyormuşum gibi görünüyor ancak ben araya girip sakinleştirmeye çalıştıkça görmediğim bir kişi benim boynuma vurdu. Ben de geri itildim. Reflesk ile ayağımı salladım ancak isabet etmedi" dedi.
HAKEMLERİN DOSYASI AYRILDI
Faruk Koca'nın, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy ve Ömer Tolga Güldibi'ye yönelik tehdit suçunun uzlaşmaya tabi olduğu gerekçesiyle, dosyası Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Bürosu'na gönderildi.