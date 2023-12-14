Ankaragücü Eski başkanı Faruk Koca’nın ifadesi ortaya çıktı... "Kime tekme attığımı görmedim"

TÜM HAKEMLERE TEHDİT

Olaya ilişkin görüntülerin incelenmesinin yapıldığı aktarılan iddianamede, incelemenin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Meler'in iddianameye giren Adli Tıp Kurumu Raporunda, başına, sol gözüne, omurgasında ve sağ dizinde hasar olduğu, bu nedenle kemik kırığına neden olduğu, kırığın yaşam fonksiyonlarını orta derecede etkilediği kaydedildi. Meler iddianamedeki ifadesinde Koca'nın darp ettikten sonra hakem arkadaşlarına ve kendisine yönelik 'sizi bitireceğim' dediğini, kendisini ise 'seni öldürüceğim' tehdidinde bulunduğunu söyleyerek, 11 Aralık 2023'de saat 20.00'de Eryaman stadyumunda MKE Ankaragücü Çaykur Rizespor arasındaki süperlig futbol müsabakasını orta hakemiydim. Maçın bitiş düdüğü sonrası MKE Ankaragüvü klübü başkanı ve yanında bulunan iki şahıs sahaya girerek orta alana kadar geldiler. Faruk Koca benim, sol gözaltıma yumrukla vurdu, yere düştüm. ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim.' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum" dedi. Müsabakada görevli olan diğer hakemler Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy ve Ömer Tolga Güldibi ise ifadelerinde, Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'i yumruklamasından sonra tüm hakemlere yönelik 'sizi bitireceğim', Halil Umut Meler'e de 'seni öldüreceğim' dediğini söyledi.