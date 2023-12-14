Bakan Güler: Yılbaşından bu yana 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlığının 2024 bütçesinin kabul edildiği TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Muhalefetin "Suriye'ye girdikten sonra çok büyük bedeller ödedik" şeklindeki eleştirilerine yanıt veren Bakan Güler, "Tabii unutuyoruz, çok çabuk unutuyoruz. Evet Türkiye bedel ödedi ama Suriye'ye girmeden ödedi. 2013 yılında Reyhanlı'da 50 şehit. Temmuz 2015'te Ankara'da 34 şehit. İstanbul Haziran 2016'da 45 şehit. Gaziantep 59 şehit. Toplam 600 tane şehit vermişiz" ifadelerini kullandı. Yıl başından bugüne kadar 2 bin 67 teröristin etkisiz hale getirildiğini beliten Güler, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bakan Güler, Türkiye'nin yurt içi ve sınır ötesinde, terörle mücadelede en başarılı dönemini yaşadığını belirterek, "PKK-KCK, PYD-YPG ve DAEŞ terör örgütlerinin Suriye ve Irak'taki tüm unsurları meşru hedefimizdir" dedi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Güler, acil ateşkes ilan edilmesi çağrısı yaptı. İsrail ve destekçilerine tepki gösteren Güler, "Bölgede kadınlara, çocuklara camilere ve hastanelere yapılanlan vahşet derecesindedir ve bu bir savaş suçudur. Sınır tanımayan bu eylemler insanlık vicdanını sızlattığı gibi bölge ve dünya barışını da zehirlemektedir. Bu olaylara destek olanlar ise hem bu vahşete ortak olmakta hem de kaos, istikrarsızlık ve çatışmayı körüklemektedir" diye konuştu.