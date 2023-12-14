Bakan Tunç duyurdu: Hakem Halil Umut Meler’e saldırı iddianamesi hazır

Ayrıca tüm şüpheliler hakkında 6222 sayılı kanunun 18. Maddesi uyarınca seyirden men yasağı talep edildi.

NETANYAHU'NUN YARGILANMASI İÇİN BİZ GİRİŞİMLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ

İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı saldırıları devam ediyor. Bu katliama karşı Batı ülkelerinin sessizliği devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti, İsrail'in ve Netanyahu'nun savaş suçlusu ilan edilmesi için girişimde bulunacağını açıkladı. Adalet Bakanlığı olarak böyle bir girişiminiz var mı?

Savaş suçlusu ilanı zaten malumun ilamı. Biz Türkiye olarak ateşkesin sağlanması konusunda girişimlerde bulundu. Ancak akan kan hala durmadı. BM dünyanın güvenliğini sağlamak için var olan bir kuruluş. Maalesef ateşkesi reddetti. Netanyahu'nun ve savaş suçlularının yargılanması için biz girişimlerimize devam edeceğiz.