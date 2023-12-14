Bakan Tunç duyurdu: Hakem Halil Umut Meler’e saldırı iddianamesi hazır

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Tunç, hakem Halil Umut Meler'e gerçekleştirilen saldırı ile ilgili Ankara Batı 3. Asliye Mahkemesi'nde 4 kişiye dava açıldığını duyurdu.
Bakan Tunç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Soruşturma tamamlandı, dava açıldı" ifadelerini kullandı.
4 ŞÜPHELİYE DAVA
Ankara Batı cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor futbol müsabakası sırasında meydana gelen olaylarla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamlandı.
Buna göre, Faruk Koca hakkında "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve yasak alanlara girme" suçlarından, Tutuklu Şüphelilerden F.K hakkında "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve yasak alanlara girme" suçlarından, tutuklu şüpheliler K.Ç. ve Ş.Y.Ş. hakkında "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, yasak alanlara girme" suçlarından, görüntülerin izlenmesi neticesinde sahaya girip müsabaka hakemine tekme sallayıp vuramayan, eylemi bu nedenle teşebbüs aşamasında kalan şüpheli O.E.C. hakkında "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralamaya teşebbüs ve yasak alanlara girme suçlarından" cezalandırılmaları talebiyle Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne iddianame tanzim edildi.
Ayrıca tüm şüpheliler hakkında 6222 sayılı kanunun 18. Maddesi uyarınca seyirden men yasağı talep edildi.
NETANYAHU'NUN YARGILANMASI İÇİN BİZ GİRİŞİMLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ
İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı saldırıları devam ediyor. Bu katliama karşı Batı ülkelerinin sessizliği devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti, İsrail'in ve Netanyahu'nun savaş suçlusu ilan edilmesi için girişimde bulunacağını açıkladı. Adalet Bakanlığı olarak böyle bir girişiminiz var mı?
Savaş suçlusu ilanı zaten malumun ilamı. Biz Türkiye olarak ateşkesin sağlanması konusunda girişimlerde bulundu. Ancak akan kan hala durmadı. BM dünyanın güvenliğini sağlamak için var olan bir kuruluş. Maalesef ateşkesi reddetti. Netanyahu'nun ve savaş suçlularının yargılanması için biz girişimlerimize devam edeceğiz.