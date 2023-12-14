Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerine hedef süre uygulaması geliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 7'nci Yılında İstinaf Kanun Yolu Değerlendirme Toplantısına katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planının hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, "Tüm hedefimiz güven veren, erişilebilir bir adalet sistemini tahkim ederek milletimizin yargı sisteminden memnuniyetini en üst noktaya taşımak" dedi.

20 Temmuz 2016'da faaliyete geçen Bölge Adliye Mahkemelerinin verimliliğini, iş yükünü ve ortalama görülme sürelerini sürekli takip ettiklerini belirten Bakan Tunç, "Bu kapsamda yaptığımız analizler neticesinde tüm hâkimlerin yüzde 25'inin istinaf mahkemelerinde görev yapmasının gerektiğini tespit ettik. Bu sayıya ulaşıncaya kadar daire ve hâkim sayılarını artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YARGITAY VE DANIŞTAY'A GİDEN DOSYA SAYISI AZALDI

İstinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle birlikte Yargıtay ve Danıştay'ın iş yükünün gözle görülür bir şekilde azaldığını kaydeden Bakan Tunç, şu verileri paylaştı:

"2015 yılında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yıl içinde 433 bin 650 dosya gelmekteyken, bu sayı 2022 yılında 165 bin 825'e inmiştir. Yani Yargıtay ceza dairelerine gelen dosya sayısı yüzde 61,8 oranında azalmıştır. 2015 yılında Yargıtay hukuk dairelerine yıl içinde 544 bin 767 dosya gelmekteyken, bu sayı 2022 yılında 139 bin 764'e inmiştir. Yani hukuk dairelerine gelen dosya sayısı yüzde 74,3 oranında azalmıştır. İstinaf kanun yolunun faaliyete girmesiyle birlikte Danıştay'a 2016 yıl için 267 bin 831 dosya gelmekteyken bu sayı, 2022 yılında 80 bin 774'e inmiştir. Yani Danıştay'a gelen dosya sayısı yüzde 69,8 oranında azalmıştır."

DOSYALARIN KARARA BAĞLANMA ORANIN ORTALAMASI YÜZDE 84'TÜR

Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin iş yüküne ve vermiş oldukları karar sayılarına değinen Bakan Tunç, şu istatistikleri paylaştı:

"2022 yılı sonu itibariyle bölge adliye mahkemelerinin ceza dairelerine gelen toplam dosya sayısı 2 milyon 947 bin 891'dir. Bu dosyaların 2 milyon 581 bin 647'si yani yüzde 87,6'sı karara bağlanmıştır. Hukuk dairelerine gelen toplam dosya sayısı ise 2 milyon 835 bin 338'dir. Bu dosyaların 2 milyon 279 bin 901'i yani yüzde 80,4'ü karara bağlanmıştır. 2022 yılında karara bağlama oranı ise yıl bazında yüzde 90'ın üzerindedir. 7 yıllık dönemde, ceza ve hukuk dairlerine gelen dosyaların karara bağlanma oranın ortalaması ise yüzde 84'tür. Bölge idare mahkemelerine gelen toplam dosya sayısı 1 milyon 823 bin 732'dir. Bu dosyaların 1 milyon 688 bin 639'u yani yüzde 92,5'i karara bağlanmıştır."

BÖLGE ADLİYE VE BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNDE HEDEF SÜRE UYGULAMASI

Bölge Adliye Mahkemelerinin makul sürede yargılanma hakkına doğrudan etki ettiğini vurgulayan Bakan Tunç, "Bildiğiniz üzere makul sürede yargılanma hakkı kapsamında gerçekleştirdiğimiz önemli çalışmalardan biri, yargıda hedef süre uygulamasıdır. Bu uygulama, vatandaşlarımızın bir an evvel, makul sürede haklarına kavuşmasına hizmet etmektedir. Hedef süre uygulamasını, daha önce savcılıklar ve ilk derece mahkemeleri ile adli tıp kurumu için başlatmıştık. Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine yönelik hedef süre çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Sizlerin de katkısıyla bu çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız. Tüm bunlar makul sürede yargılanma hakkının tesisiyle vatandaşlarımızın adalet sistemine olan güven ve memnuniyetinin artırılmasına hizmet edecektir" diye konuştu.