Haberler Gündem Haberleri Can Atalay’ın ikinci başvurusu AYM’de 21 Aralık’ta görüşülecek
Giriş Tarihi: 14.12.2023 16:12 Son Güncelleme: 14.12.2023 16:13

Can Atalay’ın ikinci başvurusu AYM’de 21 Aralık’ta görüşülecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay’ın, hakkında verilen ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle yapılan ikinci başvuruyu dün birinci bölümde görüşerek oy birliği ile Genel Kurul’a sevk edilmesine karar vermişti. Can Atalay’ın başvurusu, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nda 21 Aralık’ta görüşülecek.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Can Atalay’ın ikinci başvurusu AYM’de 21 Aralık’ta görüşülecek

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın avukatları, AYM'nin Atalay hakkındaki ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle ikinci kez AYM'ye başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, dün başvuruyu birinci bölümde görüşerek oy birliği ile Genel Kurula sevk etmişti.

Can Atalay'ın avukatları tarafından, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı"nın, mahkumiyet hükmünün infazına devam edilmesi nedeniyle de "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiği iddiasına ilişkin yapılan başvuru 21 Aralık'ta Genel Kurul'da görüşülecek.

Gezi davasından mahkum olduktan sonra milletvekili seçilen ve Anayasa Mahkemesi'nin hakkında ihlal kararı verdiği Avukat Can Atalay'ın dosyası Anayasa Mahkemesi tarafından yerel mahkeme olan İstanbul 13. Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Mahkeme, dosyada karar verme yetkisinin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde olduğunu belirterek dosyayı daireye göndermişti. Can Atalay'ın daha önceden mahkumiyet kararını onayan daire önceki kararının doğru olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uyulmamasına hükmetmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Can Atalay’ın ikinci başvurusu AYM’de 21 Aralık’ta görüşülecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA