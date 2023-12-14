Emine Erdoğan’dan savaş mağduru çocuklara şefkat eli

6 YAŞINDAKİ YARALI KIZDAN UMUDUN ŞARKISI

Hastanede tedavi gören Gazze'de İsrail saldırılarında annesi ve kız kardeşini kaybeden Zaina Jarbou adlı 6 yaşındaki kız çocuğu ise Emine Erdoğan'a "Küçük bir kız çocuğu" adlı şarkıyı söyledi.

Şarkının, "Küçük Filistinli bir kızdım/ Gül yaşındaydım/ İyi kalpli, iyi niyetliydim. Kimseye zarar vermiyordum/Evimi yerimi biliyordum/ Ailem ne kadar güzel etrafımdaydı. İstediğim her şey yanımdaydı. Sevgiyle yaşıyorduk/ Ülkemize birkaç terörist geldi/ Babamı öldürdüler, kardeşimi götürdüler. Artık buralar bizim dediler. Bu beni çok ağlattı." sözleri dikkati çekti.

Hastaların tedavi gördüğü Çocuk Hastanesine gelen Emine Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç.Dr. Bülent Güngörer ile Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Ferit Kulalı ile doktorlar eşlik etti.