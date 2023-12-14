Sanık avukatlarına adliyede saldırıya tutuklama kararı

İstanbul'da 2018'de kaybolan işadamı Tekin Uğurlu'nun cesedi 2022'de Pendik'teki boş bir arazide bulundu. Soruşturmada şüpheliler M. K. ile M. M. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde yargılanmaya başlandı. 11 Aralık'ta Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya giren sanık avukatları Mehmet Çimen, Barış Kalkan ve Melike Dişli Kalkan, işadamı Uğurlu'nun yakınlarının saldırısına uğradı. Şikâyet sonrası soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler Adem Uğurlu, Koray Uğurlu, Salih Uğurlu ve Nurettin Uğurlu hakkında savcılık, tutuklama talep etti. Savcılığın sevk yazısında adliyenin hukuk devletinin olmazsa olmazı yargı erkinin kurucu unsuru ve güvencesi konumundaki avukatların, kamu görevini icra ederken adaletin tecelli ettiği yer olan adliye koridorlarında kasten yaralandıkları belirtildi. Avukat Barış Kalkan'ın vücudunda kırıkların oluştuğu kaydedildi ve şüphelilerin ayrı ayrı tutuklanmaları talep edildi. Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği, 4 ismin tutuklanmasına karar verdi.