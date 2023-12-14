Son dakika: Bakan Tunç’tan kuryenin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklama: Somalili sanık Türkiye’ye gelecek

AVUKATIN SOSYAL MEDYADAKİ SKANDAL PAYLAŞIMI

Tekışık Hukuk ve Danışmanlık Kurucu Avukatı Buket Nurşah Tekışık, sosyal medya hesabından savcının odasında çektirdiği fotoğrafı ve "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim" ifadesi için açıklama yapan Bakan Tunç, "Gerekli soruşturma açıldı. Özellikle tasvip etmediğimiz bir görüntü olmaması gereken adliyelerde. Hem ilgili savcıyla ilgili soruşturma hem de avukatla ilgili baroya suç duyurusunda bulunuldu." dedi.