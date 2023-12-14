Son dakika: Başkan Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü: "Ateşkes için İsrail'e desteği çekin"

"ATEŞKES İÇİN İSRAİL'E DESTEĞİ ÇEKİN"

Başkan Erdoğan görüşmede, Gazze'de yaşanan insanlık dramına bir an önce dur denilmesi gerektiğini, ABD'nin İsrail'e yönelik kayıtsız şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızlı bir şekilde sağlayabileceğini, hem dünya hem ABD kamuoyunun bu talebi son günlerde daha yüksek sesle dile getirdiğini ve bir an önce bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasının ABD'nin tarihi sorumluluğu olduğunu söyledi.