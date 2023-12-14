Son dakika: İYİ Parti'nin içindeki yeni grubu sabah.com.tr açıklıyor! Ekrem İmamoğlu durmuyor: "DAHA İYİLER" Teşkilatı...

İYİ PARTİ'DE İSTİFALAR BİTMEK BİLMİYOR

Meral Akşener, Özgür Özel'in iş birliği teklifini Genel İdare Kurulu'na danışarak reddetti. GİK kararı sonrası parti deyim yerinde ise dağıldı. İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Ömeroğlu, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı nedeniyle istifa etti. Daha sonra ise İYİ Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıkladı. Özkan'ın, bu açıklaması sonrası istifası istendi. Özkan, karara uyarak istifa etti.

İBB MECLİS ÜYELERİ DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

İYİ Parti İBB Meclis Üyeleri, İbrahim Özkan'ı yeniden Grup Başkanvekili olarak seçince ortalık daha da karıştı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, karara imza atan Meclis Üyelerini kesin ihraç istemi ile disipline sevk etti.

SON DAKİKA: İYİ Parti'de küfürlü kavga! İbrahim Özkan'ın istifası öncesi yaşananlara sabah.com.tr ulaştı: Si...r git buradan...