Tekirdağ’da DEAŞ’a operasyon: 18 gözaltı

DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı merkezli başlatılan soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü güdümünde Tekirdağ'da faaliyet yürüttükleri tespit edilen 18 şüpheli şahsın yakalanması için Tekirdağ merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon neticesinde toplam 18 şahıs yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, DEAŞ Terör örgütü sözde filaması ile çok sayıda yasaklı kitap, dergi ve dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.