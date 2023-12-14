Haberler Gündem Haberleri Tunç Soyer topu hükümete atmıştı! Gerçeği AK Partili Hamza Dağ açıkladı
Giriş Tarihi: 14.12.2023 13:33

Tunç Soyer topu hükümete atmıştı! Gerçeği AK Partili Hamza Dağ açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi kent genelinde hizmet veren mevcut mezarlıklara yenilerini eklemeyince İzmir’de mezarlık sıkıntısı baş gösterdi. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar cenazelerini mevcut mezarlıklar doluluk nedeniyle gömüye kapatıldığı için kent merkezinden kilometrelerce uzakta kırsal alanlardaki mezarlıklara defnetmek zorunda kaldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer iş bilmezliğini gizlemek için birçok konuda olduğu gibi mezarlık konusunda da topu hükümete attı. Mezarlık yapmak için talep ettikleri arazilerin ilgili bakanlıklar tarafından kendilerine tahsis edilmediğini öne süren Soyer’in oyununu AK Parti bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir’in Güzelbahçe ilçesi Yaka mahallesindeki 350 bin 826 metrekarelik hazine arazisinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından mezarlık olarak kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesine tahsis edildiğini duyurdu. Dağ konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Geçmişte birçok projede, bugün de mezarlık konusunda olduğu gibi; İzmir’in ihtiyaçları doğrultusunda İzmirli hemşehrilerimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ERTAN GÜRCANER
Tunç Soyer topu hükümete atmıştı! Gerçeği AK Partili Hamza Dağ açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi önlem almayınca kent merkezinde mezarlık krizi patlak verdi. Mevcut mezarlıkların yerine yenileri açılmadığı için son zamanlarda vatandaşlar cenazelerini kent merkezinden kilometrelerce uzakta, kırsal alanlarda yer alan mezarlıklara defnetmek zorunda kaldı. Vatandaşlardan gelen tepkilerin giderek artması üzerine Soyer her zaman olduğu gibi topu yine hükümete attı. Her fırsatta 'Hükümet tarafından engelleniyoruz' açıklaması yapan Soyer mezarlık konusunda da tahsis taleplerinin ilgili bakanlıklar tarafından sonuçlandırılmadığını öne sürüp yaşananlardan hükümeti sorumlu tuttu.

SOYER'E YÜKLENDİ

Soyer'in algı operasyonunu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bozdu. Bakanlık Güzelbahçe Yaka mahallesinde imar planlarında mezarlık olarak işli olan ve mülkiyeti hazineye ait 350 bin 829 metrekarelik alanın mezarlık yapılması için İzmir Büyükşehir Belediyesine ön tahsisine onay verdi. Yaşanan gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yaptığı açıklamada Soyer'e yüklendi.

Dağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Mezarlıklar konusundaki sıkıntılar bir süredir İzmir'imizin gündem maddelerinden biriydi. Mezarlık ile ilgili tüm sorumluluklar belediyeye ait olmasına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi ısrarla hazine arazisini talep etmiş ve sorumluluğu hükümete atmaya çalışmıştır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Tunç Soyer'in bu konuda hükümetimize yaptığı çağrı üzerine hükümet olarak gerekli desteği 'hemşehrilerimiz için' vereceğimizi belirtmiştik.

Fakat Sayın Soyer, bu önemli husus için yetkili makamlarla görüşmeler yapmak yerine sadece bir yazı yazmakla yetinmiş, İzmirlilerin taleplerini "hafife" aldığını bir kez daha göstermiştir. Biz ise ilgili yazının ardından söz verdiğimiz gibi hemşerilerimizin önemli bir talebi olan bu konunun bizzat takipçisi olduk. Geldiğimiz noktada; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Güzelbahçe Yaka Köyü'ndeki hazine arazisi olan bölgenin mezarlık olarak kendilerine tahsis edilmesi" talebi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Geçmişte birçok projede, bugün de mezarlık konusunda olduğu gibi; İzmir'in ihtiyaçları doğrultusunda İzmirli hemşehrilerimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tunç Soyer topu hükümete atmıştı! Gerçeği AK Partili Hamza Dağ açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA