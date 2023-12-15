Haberler Gündem Haberleri AK Parti Sözcüsü Çelik: Gazze'ye yönelik saldırılar insanlık düşmanı eylemlerdir!
Giriş Tarihi: 15.12.2023 13:06 Son Güncelleme: 15.12.2023 13:11

AK Parti Sözcüsü Çelik: Gazze'ye yönelik saldırılar insanlık düşmanı eylemlerdir!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını lanetledi. "Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılar insanlık düşmanı eylemlerdir. İsrail’in Filistinli sivillere yönelik devlet terörü ve yerleşimci terörü Uluslararası Ceza Mahkemesi konusu olacaktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Gazze’ye yönelik saldırılar insanlık düşmanı eylemlerdir!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail yönetimi, Filistinlilere karşı yürüttüğü vahşi katliamları her türlü kutsalı da hiçe sayarak sürdürüyor. Son olarak Cenin Mülteci Kampı'na baskın yapan İsrail askerleri bir camiye girerek provokasyona imza attı. İsrail yönetimi en temel insani değerlere yönelik ahlaksız tutumu ile bir kez daha tarihe geçti.

Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılar insanlık düşmanı eylemlerdir. Müslümanların kutsallarına yönelik provokasyon yapanlar günü geldiğinde bu suçlarla yüzleşeceklerdir. İsrail'in Filistinli sivillere yönelik devlet terörü ve yerleşimci terörü Uluslararası Ceza Mahkemesi konusu olacaktır.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: Gazze'ye yönelik saldırılar insanlık düşmanı eylemlerdir!
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