Başıboş köpeklerden 4 saldırı daha

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, 9 yaşındaki 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın geçen cuma günü okula giderken başıboş köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanmasının ardından, sokak köpeklerinin saldırıları artarak sürüyor. Başıboş köpek saldırıları bu kez Diyarbakır, Muş, Kütahya ve yine Ankara'da yaşandı.Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Hantepe Mahallesi'nde, geçen salı günü Kuran kursuna gitmek için evden çıkan 13 yaşındaki Veysel Çakmak, bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin yüzünden, ellerinden ve kalçasından ısırdığı Veysel Çakmak, ailesi tarafından otomobille Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen küçük çocuğa kuduz aşısı yapılırken, olaya tepki gösteren amcası Ramazan Çakmak, "Komşular çocuğu köpekten zor kurtarmış. Eğer kurtarmasalardı ölebilirdi. Şikâyetçi de olduk. Yeğenim bu hale geldi, başka çocuklar gelmesin. Yetkililer köpekleri toplasın. Barınaklara koysunlar" dedi.Ankara'da da önceki gün okula gitmek için evden çıkan Çankaya Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Ahmet Furkan Tanrısever, okulun önünde 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Tanrısever, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edidi.Muş'un Varto ilçesine bağlı kırsal Alagöz Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki Medine Kızıltaş da, 2 gün önce evine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bir anda yaşlı kadının etrafını saran köpekler, kadını bacağından ve kolundan ısırdı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan Medine Kızıltaş, Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kızıltaş, tedavi altına alındı.Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde de 13 yaşındaki Emrullah K., sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Hemen hastaneye kaldırılan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.Sokaklarda başıboş köpeklerinolmaması gerekiyor. Yasal olarak bunun altyapısınınoluşturulması lazım.Günde 800 kişi kuduz şüpheli ısırıkvakalarıyla hastanelere müracaat ediyor.Asıl çözüm sadece kısırlaştırma iledeğil, aynı zamanda sokağa da bırakılmamasındangeçiyor.Ankara'nın Keçiören ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın yaşamsal bulguları stabil hale geldi. Küçük çocuk, bugün solunum makinesinden ayrıldı. Uzuv kaybı yaşamayan çocuğa, fonksiyonlarını geri kazanabilmesi için rehabilitasyon programı uygulanıyor. Uzuv kaybı yaşamayan ve vücudundaki yaygın yaralarına pansuman yapılan Yılmaz'a fonksiyonlarını geri kazanabilmesi için rehabilitasyon programı uygulanıyor.SABAH