Haberler Gündem Haberleri CHP'li belediyelerden peş peşe skandal! 'Terör propagandası' yapan Rojda Şenses'e konser
Giriş Tarihi: 15.12.2023 17:02 Son Güncelleme: 15.12.2023 17:02

CHP'li belediyelerden peş peşe skandal! 'Terör propagandası' yapan Rojda Şenses'e konser

Diyarbakır'da "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan cezası bulunan Rojde Şenses, geçtiğimiz günlerde tüm masraflarını İBB’nin karşıladığı bir konser düzenlemişti. "PKK terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Rojda Şenses, Ocak ayında da CHP'li Mersin Yenişehir Belediyesi'nde konser verecek.

CHP’li belediyelerden peş peşe skandal! ’Terör propagandası’ yapan Rojda Şenses’e konser

Terör örgütü propagandasından suçlu bulunan ve 1 yıl 8 ay hapis cezası alan Rojda Şenses, 13 Aralık 2023 tarihinde bütün masraflarının İBB tarafından karşılandığı bir ücretsiz konser verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu konser desteği tepki topladı.

ROJDA KONSER VERDİ, PARA İBB'DEN ÇIKTI

Terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Rojda Şenses, İstanbul'da tüm masraflarını İBB'nin karşıladığı bir konser düzenledi.

MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ'NDE DE KONSER VERECEK

Öte yandan Rojda Şenses'in, Ocak ayında CHP'li Mersin Yenişehir Belediyesi'nde konser vereceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da düzenlenen bir festival kapsamında konser veren Rojda Şenses, 'Heval Kamuran (Yoldaş Kamuran)' isimli şarkıyı söyledi.

Bu şarkıyla terör örgütü propagandası yapan Şenses, Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava ile 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dönemin savcısı, Diyarbakır Kültür ve Sanat Festivali'nde sanık Rojda Şenses'in, iki ayrı konserde 'Heval Kamuran' isimli şarkıyı söylediği, bu sırada konsere katılanlardan bazılarının terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine pankart açtığını ve slogan attığını bildirdi. Bu şarkının Kürtçe ve Türkçe sözlerine yer veren savcı, sanığın Terörle Mücadele Kanunun 7/2 maddesini kapsayan 'Terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan, 2 kez 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

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CHP'li belediyelerden peş peşe skandal! 'Terör propagandası' yapan Rojda Şenses'e konser
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