CHP’li belediyelerden peş peşe skandal! ’Terör propagandası’ yapan Rojda Şenses’e konser

Terör örgütü propagandasından suçlu bulunan ve 1 yıl 8 ay hapis cezası alan Rojda Şenses, 13 Aralık 2023 tarihinde bütün masraflarının İBB tarafından karşılandığı bir ücretsiz konser verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu konser desteği tepki topladı.
ROJDA KONSER VERDİ, PARA İBB'DEN ÇIKTI
Terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Rojda Şenses, İstanbul'da tüm masraflarını İBB'nin karşıladığı bir konser düzenledi.
NE OLMUŞTU?
Diyarbakır'da düzenlenen bir festival kapsamında konser veren Rojda Şenses, 'Heval Kamuran (Yoldaş Kamuran)' isimli şarkıyı söyledi.
Bu şarkıyla terör örgütü propagandası yapan Şenses, Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava ile 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Dönemin savcısı, Diyarbakır Kültür ve Sanat Festivali'nde sanık Rojda Şenses'in, iki ayrı konserde 'Heval Kamuran' isimli şarkıyı söylediği, bu sırada konsere katılanlardan bazılarının terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine pankart açtığını ve slogan attığını bildirdi. Bu şarkının Kürtçe ve Türkçe sözlerine yer veren savcı, sanığın Terörle Mücadele Kanunun 7/2 maddesini kapsayan 'Terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan, 2 kez 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.