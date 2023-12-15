CHP’li belediyelerden peş peşe skandal! ’Terör propagandası’ yapan Rojda Şenses’e konser

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da düzenlenen bir festival kapsamında konser veren Rojda Şenses, 'Heval Kamuran (Yoldaş Kamuran)' isimli şarkıyı söyledi.

Bu şarkıyla terör örgütü propagandası yapan Şenses, Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava ile 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dönemin savcısı, Diyarbakır Kültür ve Sanat Festivali'nde sanık Rojda Şenses'in, iki ayrı konserde 'Heval Kamuran' isimli şarkıyı söylediği, bu sırada konsere katılanlardan bazılarının terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine pankart açtığını ve slogan attığını bildirdi. Bu şarkının Kürtçe ve Türkçe sözlerine yer veren savcı, sanığın Terörle Mücadele Kanunun 7/2 maddesini kapsayan 'Terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan, 2 kez 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.