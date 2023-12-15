İsrail’in Gazze katliamı engelliler tarafından protesto edildi

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle çoğunluğunu çocukların oluşturduğu çok sayıda sivilin hayati uzuvlarını kaybetmesine dikkat çekmek amacıyla engelli vatandaşların da katılımıyla 81 ilde "Filistin'e Zulme Dur De" temasıyla Say Stop Eylemi gerçekleştirildi. Ayasofya-i Kebir Camii'nde Cuma namazı sonrasında meydanda toplanan engelli vatandaşlar ellerinde "İnsanlığın olduğu yerde engel yoktur", "Filistin'de zulme dur de", "Filistin'de katliam var ", "Ey İsrail daha kaç çocuk ölmeli", "Müslüman zulme boyun eğmez" şeklinde pankart ve dövizlerle İsrail'i protesto ettiler.

Programa; Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ebrar Çoban, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, engelli vatandaşlar ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Açıklamayı okuyan engelli Mert Seçkin Çekici, insanlığın olduğu yerde engelin olmadığını belirterek, "İsrail, ayrımcılık, yurtsuzlaştırma, katliam ve işgale son. vermek niyetinde olmadığını ve insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ispatlamıştır. Filistin'de 1948 yılından bu yana devam eden çatışmaların 7 Ekim'den itibaren küresel vicdani yaralayan bir soykırıma dönüştüğüne şahit oluyoruz. Buna karşılık her karış toprağının bombardımana tabi tutulduğu, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıp. Hastanelerin, bombaların hedefi olduğu, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı, küresel güçlerin görmezden geldiği ve sırt çevirdiği Filistin'de direniş yerelden çıkıp dalga dalga büyüyerek. evrensel bir hal aldı. Saldırıların ilk saatinden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm dünyaya yapılan haksızlığın, hukuksuzluğun ve işlenen savaş üslerinin karşısında durma çağrısıdır. Tüm insanlığın küresel kötülük karşısında ayağa kalktığı her ırktan insanın ve özellikle gençlerin hiçbir siyasi amaç taşımadan soykırıma dur dediği güçlü bir direnişe dönüştü. AK gençlik olarak bu soykırıma demek ve farkındalık oluşturmak için AK Parti Gençlik Kolları mensubu on binlerce gençle birlikte tüm il ve ilçelerimizde eş zamanlı protestolarımızı gerçekleştirmeye devamediyoruz. Bu konudaki desteklerin çığ gibi büyüdüğü Gazze halkının haklıların tüm dünya tarafından kabul edileceği, gaddar İsrail'in tek başına kalıp bu vahşice katliama son vereceği güne kadar daha adil bir dünya.

Mümkün diyerek haykırmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz. Buradan olduğu gibi seksen bir ilimizin tamamında eş zamanlı olarak işgalcinin psikolojik bariyerini tamamen yıkmak için Gazze'deki. kırıma dur de. Zalimin sermayesini tüketmek için Gazze'deki soykırıma dur de. Direnişin çığ gibi büyümeye devam etmesi için Gazze'deki soykırıma dur de. İnsanlığın geleceği için Gazze'deki soykırıma Dur de. Ve insanlığın olduğu yerde engel yoktur. Diyerek haykırıyoruz. Say, stop demeye devam ediyoruz. Türkiye'nin ötesinde bölgenin en büyük gençlik harekatı olan Ak gençlik olarak hem kültürel hem kültüre hem de uluslararası değerlere olan bağlılığın bir sonucu olarak Gazze'deki Gazze. Yapılan insan hakları ihlallerinin eli kan kokan bebek katillerinin ve onların tüm destekçilerinin dimdik karşısında ve küresel güçlerin uyguladığı bütün engelleri aşmaya çalışan Filistinlilerin yanındayız. Ve tüm genç arkadaşlarımızla birlikte vicdan sahibi herkesi Filistin etrafında ortak bir gayede kenetlenmeye davet ediyoruz" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Gençlik Kolları Sosyal Politikalar Başkanı Ebrar Çoban ise, "AK Parti Gençlik Kolları olarak sorumluluk bilinciyle insanlığın olduğu yerde engel yoktur, mottosuyla bugün engelli kardeşlerimizle birlikte 81 ilimizde çağrımızı devam ettiriyoruz. Saldırıların, vahşetin başladığı ilk günden itibaren AK Parti Gençlik Kolları olarak zaten kararlı bir duruş sergiliyorduk. Say stop mottomuzla, bu sefer de engelli kardeşlerimizle bir çağrıda bulunmak istedik. Bir soykırım yaşanıyor maalesef, bu gaddar İsrail'in bu saldırıları soykırıma dönüşmüştür. Saldırıları soykırım haline getirdiğine şahit oluyoruz. Aslında bu programımızı üç Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yapmayı planlıyorduk. Ancak bizim Artvin Gençlik Kolları İl Başkanımız Doğukan kardeşimiz maalesef o tarihte elim bir trafik. Kazasında vefat etti. Bizler teşkilat olarak orada olduğumuz için bu programımızı bugüne planlamış olduk. İnsanlığın olduğu yerde engel yoktur diyerek haykırıyoruz ve özellikle genç kardeşlerimizi zalime karşı, zulme karşı, çağrısına davet ediyoruz. şu an küresel bir direniş haline gelen Filistin. Mücadelesinin de her zaman arkasındayız" dedi. Açıklamanın ardından engelli vatandaşlar ellerindeki Filistin Bayrağı renklerinde bir araya getirilmiş balon topunu aynı anda gökyüzüne bıraktı. Gökyüzünde renkli bir görüntü oluştu.