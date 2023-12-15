İsrail’in silah tiyatrosu deşifre oldu! Eline zorla silah verilen Gazzeli doktor çıktı

İşgalci İsrail, Gazze'deki katliam ve soykırımı sürdürüyor. Öncelikli hedefleri arasında ise hastaneler var. Uluslararası hukuka göre hastanelere karşılamaması gerektiği halde İsrail Gazze'de birçok hastaneyi ya bombaladı ya da kullanılamaz hale getirdi. Şu an Gazze içerisinde 10'a yakın hastane çok kısıtlı bir şekilde hizmet veriyor. Kuzey Gazze'de yer alan Kemal Advan Hastanesi de İsrail'in hedefi haline gelen hastanelerden biri oldu. İsrail güçleri kuşatma sonrasında hastanedeki tüm erkek sağlık personelini, yaralıları, hastaları ve yerinden edilmişleri gözaltına aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı ise bilinmeyen bir yere götürülen sivillerin işkence, şiddetli dayak ve aşırı soğuğa maruz bırakıldığını açıkladı.

ZORLA ELLERİNE SİLAH VERDİLER, "TESLİM OLUYORLAR" DEDİLER

İsrail resmi hesaplarından İsrail ve İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) hesaplarından Kemal Advan Hastanesi'nden Hamas üyelerinin silahlarıyla birlikte teslim olduğuna dair bir video yayınlandı. IDF hesabından yapılan açıklamada "IDF ve ISA güçleri Gazze'deki Kamal Adwan Hastanesi'nde onlarca teröristi yakaladı. 70'in üzerinde terörist ellerinde silahlarla hastaneden çıktı. Teröristler daha detaylı sorgulanmak üzere sahadaki sorgu görevlilerine nakledildi. Hamas'ın parçalanması böyle bir şey" denildi. İsrail'in resmi hesabından yapılan açıklamada ise "İzle: Hamas teröristleri silah stoklarıyla Gazze'deki bir hastaneden çıkıyor. Hamas, Gazze'deki masumların hayatlarını kasıtlı olarak tehlikeye atıyor" şeklinde yazıldı. "HAMAS üyesi" olarak lanse edilen, ellerine zorla silah verilenlerin kim olduğuna dair ise gerçek kısa sürede anlaşıldı.

İSRAİL TİYATROSU DEŞİFRE OLDU

Görüntülerde yarı çıplak soydukları, elinde silahla hastaneden çıktıkları ve silahları yerlere koyarak teslim oldukları iddia edilen Gazzelilerin doktor, sağlık personeli, hasta yakını ve siviller olduğu ise yine sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrasında ortaya çıktı. İsrail güçlerinin yarı çıplak soyduğu sivillerin yer aldığı görüntüde yer alan, eline zorla silah verilen ve yere koyması sağlanan sivillerden birinin Gazze İslam Üniversitesi 4. Sınıf Tıp Öğrencisi olduğu belirlendi. Bu sivilin Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Edvan Hastanesi'nde gönüllü olarak çalışan Nasr Imad Almadhoun olduğu da ortaya çıktı.

DOKTOR ÖNLÜĞÜYLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Bir başka fotoğraf karesinde ise zorla ellerine silah verilen ve ölüm tehdidi altında ellerindeki silahları havaya kaldırdıkları görülüyor. Bu karede baştan üçüncü kişi ise Kemal Edvan Hastanesi'nde gönüllü olarak çalışan Nasr Imad Almadhoun. Hastanede gönüllü olarak çalışan Almadhoun'un doktor önlüğü giydiği fotoğraf karesi ile sosyal medya hesabındaki profili de sosyal medyadan paylaşılarak İsrail'in uluslararası kamuoyunu yanıltmaya yönelik "Silahlarla teslim oldular" tiyatrosu deşifre oldu. Görüntülerde yer alan sivillerin akibeti ise bilinmiyor.