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Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:50

İzmir’de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatlı yabancı uyruklu şahısların eylem ve faaliyetlerininin tespiti ve deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Sürdürülen çalışmalar kapsamında geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 Suriye uyruklu şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 3 şüpheli güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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İzmir’de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
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