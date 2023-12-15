Kocaeli’de DEAŞ operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, DEAŞ Terör örgütünün finansmanına sağladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Önceki gün sabah saat 06:00'da gereçkeltirilen operasyonlar sonucu 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın, tabanca, para sayma makinesi ve yüksek miktarda para ele geçirildi. Tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 5'i adli kontrol ile serbest kalırken 1 şüpheli tutuklandı.