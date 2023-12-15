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Giriş Tarihi: 15.12.2023 15:25

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafında DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de DEAŞ operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, DEAŞ Terör örgütünün finansmanına sağladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Önceki gün sabah saat 06:00'da gereçkeltirilen operasyonlar sonucu 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın, tabanca, para sayma makinesi ve yüksek miktarda para ele geçirildi. Tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 5'i adli kontrol ile serbest kalırken 1 şüpheli tutuklandı.

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Kocaeli'de DEAŞ operasyonu
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