Musa Yıldırım depremin izlerini silerek sosyal belediyecilik için çalışacak

Kahta 02 Spor Kulübü eski Başkanı Musa Yıldırım, AK Parti Kahta Belediye Başkanı Aday Adayı olduğunu açıkladı. Hayatın her alanında hak ve hukuka dikkat ederek çalıştığını, ekonomi ve yönetimi bildiğini, her Kâhtalı gibi ilçenin gelişmesini ve kalkınmasını dert edindiğini söyledi. Yıldırım yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük felakete yol açan depremde en çok zararı gören Adıyaman'da Kahta ilçesinin sevdalısı olduğunu, ilçenin ağaya kalkması gerektiğini söyleyerek "Kâhta'nın bugünkü haline bakıp üzülen biri olarak artık bir şeylerin değişmesi gerektiğine inandığım için sizin tavsiyeleriniz ve desteklerinizle hayırlı bir yola çıktım. Bizi tanıyanlar ve takip edenler çok iyi bilir ki yaklaşık 5 yıldır Kâhta'mızın sorunlarını yetkili mercilere anlatan, çözüm yollarını ifade eden, yapılan yanlışları ilgili muhataplarla paylaşan, basına ve kamuoyuna, televizyon kanallarında her fırsatta dilimin döndüğü kadarıyla konuşan ve eleştirilerimi açık bir şekilde yapan birisiyim. Belki bir şeyler değişir ve düzelir umuduyla bekledim, süreçleri yakinen takip ettim. Ancak Kahta'mızın kangren haline gelmiş kronik sorunlarına artık siyasetin dışında kalarak çözüm bulamadığımı, kötü gidişata engel olamadığımı üzülerek gördüm" dedi.

'KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEYECEĞİZ'

Sorunları söyleme makamından, sorunları çözme makamına geçmenin gerekli olduğunu düşündüğünü dile getiren Yıldırım, "Siyaset sahnesine bismillah deyip çıktım. AK Parti'den Kahta Belediye Başkanlığı için adaylık müracaatımı yaptım ve sorumluluğu çok ağır olan bir göreve talip olduğumu kamuoyu ile paylaştım. Adaylık şahsıma tevdi edilirse siyaset anlayışım, ekibim ve yönetim ilkelerim bellidir. Kahta'da hiç kimseyi ötekileştirmeden, düşmanlaştırmadan, karşıtlık ve kutuplaşma siyasetine prim vermeden, politik ihtilafları ve husumetleri bitirerek, farklılıkları birer zenginlik ve ayrıcalık olarak görerek, tüm renkleri ihata eden, her bir vatandaşımızın ayrı ayrı bir değer olduğunu bilerek ve onları kucaklayarak, ilçemize her an yeni hizmetler ve eserler kazandırma şuuruyla, yegane gündemimizin ve mesaimizin istihdam ve icraat olacağı, tüm toplumsal kesimlerle ve eğilimlerle işbirliği, istişare ve iletişim içerisinde kalacağımız, ilçemizin siyasi hafızasını ve yaşanan deneyim ve tecrübeleri önemseyerek, gelişmiş müreffeh modern bir ilçe tasavvuru hedefiyle, genel merkezimiz, vekillerimiz ve il ilçe teşkilatlarımızla uyum içinde çalışarak Kahta'nın birleştirici gücü, bütünleştirici ruhu ve ortak merkezi olmaya çalışan bir siyasi ahlakı ve anlayışı ikame edeceğimizi buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Her şeyden öte gönüllere dokunacağımızı bilmenizi istiyorum" diye konuştu.

'KAHTA'NIN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞACAĞIM'

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tevazu ve vakarı elden bırakmadan, birlik ve beraberlik içerisinde olacağını kaydederek, kardeşlik duygularını tesis ederek, milli ve manevi referanslardan ilham alarak Kahta'da güzel bir gelecek için çalışacağını dile getirdi. Yıldırım, "Çok kısa bir zamanda ufak dokunuşlarla kentin siluetini, büyük dokunuşlarla kentin kimliğini oluşturacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugüne kadar eğitim, spor ve ticari hayatımda yaptıklarım yapacaklarımın referansı ve teminatıdır. İlçemiz Kâhta'nın mevcut potansiyelini açığa çıkarmak, modern ve kalkınmış bir ilçe vizyonu için, yeni yatırım ve istihdam alanları oluşturup ekonomik olarak canlandırmak, imar ve alt yapı sorunlarının çözüleceği, sosyo kültürel mekanların inşa edildiği, gençlerin, kadınların ve engelli bireylerin aktif bir şekilde yerel yönetimlerde temsil edildiği bir belediyecilik hedefiyle birikim ve tecrübemle, ekibim ve aziz hemşehrilerimle beraber ilçemize hizmet etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

İNSANI MERKEZE ALAN BİR YEREL YÖNETİM ANLAYIŞI

Ülkenin en güzel coğrafyasına, tarihi mekanlarına ve kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapan ve turizm cenneti olan Kahta'nın yerel yerel yönetimde adaletli, liyakatli ve vizyoner yöneticilerin çalışmalarıyla hak ettiği seviyeye geleceğine inandığını aktaran Yıldırım, "Kahtamızın sorunlarını biliyoruz, yeni projeler geliştirip, ilçemiz için kısa, orta ve uzun vadeli strateji belgeleri hazırlayacağız. Kahta'mızın ihtiyaçlarını ve hassasiyetlerini gözeten, yönetim ve planlamayı bilen, tecrübeli kadrolar ile değişimden ve dinamizmden yana olan genç kadroları yan yana getirerek, adalete ve hakkaniyete uygun bir yönetimle; şehri yeniden planlanlayarak genişletmeyi, güçlü ve sağlam bir altyapı ve ulaşım ağı oluşturarak, Ar-Ge ve Fizibiliteye ağırlık vererek, kentsel dönüşüm projelerini, benzersiz şehirler hedefimizi, yeni nesil sosyal belediyecilik anlayışımızı, tasarruf ve şeffaflıkla, liyakatli kadrolarla, ortak akılla ve istişareyle yöneterek, en önemlisi 'insanı' merkeze alan bir yerel yönetim anlayışıyla Kahta'mızı Allah'ın izniyle hep beraber daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Ak Parti'den aday adayı olan bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Nasip ve kısmet olursa ilçemizi bir dönem yönetmeye talibiz" ifadelerini kullandı.