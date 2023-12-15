Son dakika haberi: Dilan-Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! “Yasadışı bahis” hükümlüleri şüpheli olarak dava dosyasında

Son dakika haberi: Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Yasadışı bahis", "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanuna muhalefet" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 16 şüpheli tutuklanmıştı.

"YASADIŞI BAHİS" HÜKÜMLÜLERİ DAVA DOSYASINA ŞÜPHELİ OLARAK EKLENDİ

Polat ailesi soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında yeni bir MASAK raporu daha soruşturma dosyasına girdi.

Aynı zamanda "Yasadışı bahis" suçundan hüküm giyen Veysel Şahin ve Derkan Başer de şüpheli sıfatıyla dava dosyasına eklendi.