Haberler Gündem Haberleri Son dakika | MSB 'Terörist neredeyse hedefimiz orası!' diyerek duyurdu: 7 terörist etkisiz!
Giriş Tarihi: 15.12.2023 17:54 Son Güncelleme: 15.12.2023 18:14

Son dakika | MSB 'Terörist neredeyse hedefimiz orası!' diyerek duyurdu: 7 terörist etkisiz!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi. Böylece bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7 oldu." açıklamasında bulundu.

Son dakika | MSB ’Terörist neredeyse hedefimiz orası!’ diyerek duyurdu: 7 terörist etkisiz!

Son dakika haberi: Türkiye'nin terör örgütü PKK ile kararlı mücadelesi sürüyor. MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor." notuyla paylaştığı açıklamasında, toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

MSB şu açıklamayı yaptı:

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi. Böylece bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7 oldu.

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Son dakika | MSB 'Terörist neredeyse hedefimiz orası!' diyerek duyurdu: 7 terörist etkisiz!
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