Stajyerlerin kalıp devrilmesi nedeniyle ölümüne 15 yıl istendi

Ankara'da 15 Ağustos 2022'de Yenimahalle ilçesi Hipodrom Caddesi'nde bulunan bir inşaatta saat 16:15'te çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle zemine sabitlenmemiş olan perde kalıplarının devrilmesi sonucunda stajının ilk gününde olan Taha Öztürk ile stajyer Emre Çetin hayatını kaybederken, bir diğer stajyer Ege Kıratlı ise yaralı olarak kurtulmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, firmanın proje müdürü Sinan Kar, taşeron firmanın işveren vekili İnan Yücel, ile aynı firmada ustabaşı olarak çalışan Bayram Yücel'in birinci derecede, inşaat mühendisi Alpcan Ergüven ikinci derece, iş güvenliği uzmanı Emrah Akyol'un ise üçüncü derece kusurlu oldukları tespit edilerek haklarında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

VALİLİĞİN TEDBİR UYARISI DOSYAYA GİRDİ

Ankara Valiliğinin resmi internet sitesinde olay günü sağanak yağış beklendiği yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dair bildiri yayınlandığı kaydedilen iddianamede, sanık Bayram Yücel ifadesinde, taşeron firmanın iş veren vekili olduğunu, şantiyedeki görevinin teknik konular olduğunu, betonun altında kalanların kendi sorumluluk ve gözetiminde olmadığını öne sürdü. Sinan Kar iddianamede bulunan ifadesinde, inşaat mühendisi olduğunu ilgili projenin müdürü olduğunu belirterek, "Olay günü ofisteydim. Ani şekilde gelişen rüzgar sonrası inşaatta kalıbın devrildiği bilgisini almamız üzerine olay yerine gitmeye çalıştık. Ancak rüzgar fazla olduğu için gecikmeli çıkabildik. Üzerimize düşen yasal sorumlukları yerine getirdik. Ayrıca olayın meydana geldiği yer taşeron firmanın sorumluluk sahasıdır" dedi.

'KALIBIN HENÜZ TEMİZLİĞİ YAPILMADIĞI İÇİN SABİTLENEMEMİŞTİ'

İnşaat alanında taşeron firmanın yaptığı işleri denetlediğini söyleyen Alpcan Ergüven, olay esnasında taşeron firmanın şantiye şefi ve sahibiyle kolon imalarına baktıklarını anlatarak, "Saat 16:00 sıralarında ani bir rüzgar çıktı. Yanımdaki arkadaşlar üzerimize bir şey düşmesin diye beni kenara çektiler. Yaklaşık 1-2 dakika sonra bağırma sesleri duydum. Sesin olduğu yere gittiğimizde kalıbın düştüğünü gördüm. Kalıp ağır olduğu için kaldıramadık. Daha sonra vinç yardımıyla kaldırdığımızda, 3 kişinin kalıbın altında kaldığını gördük. Perde kalıplar, temizliği yapıldıktan ve içlerine beton döküldükten sonra bulundukları yere sabitlenirler. Mağdurların üzerlerine devrilen kalıbın henüz temizliği yapılmadığı için sabitlenememişti. Bu sabitlemeyi yapma görevi taşeron firmaya aittir. Olayın olduğu yer, kırmızı alarm yani tehlikeli alan olarak geçmektedir. Stajyer Emre Çetin bana mesaj atarak 'Gelebilir miyiz?' diye sordu. Ben de 'Gelin' dedim. Sonra 3 stajyer olay yerine geldi. Ege ve Taha'yı ilk kez orada gördüm" ifadelerini kullandı. Sanık Emrah Akyol ise iş güvenliği uzmanı olduğunu, olayın olduğu gün ölen ve yaralanan stajyerlere 1 saat oryantasyon iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili eğitimleri kendisinin verdiğini anlattı. Olayda sorumluluğunun olmadığını savunan Akyol, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.

ALDIKLARI EĞİTİM YETERLİ DEĞİL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Akyol tarafından stajyerlere olayın yaşandığı gün bir saatlik iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim verildiği, ancak bunun yeterli olmadığı belirtildi. Olaydan önce Ankara Valiliği tarafından şiddetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldığı buna rağmen stajlarının ilk gününde tehlikeli alanda başlarında sorumlu olmadan bulunmamaları gereken Öztürk, Kıratlı ve Çetin'in sanık Ergüven'in izni dahilinde olayın meydana geldiği kata çıktıkları ifade edildi. Olay günü Çetin'in şantiyede inşaat mühendisi olarak görev yapan sanık Ergüven'e 'Gelebilir miyiz?' şeklinde mesaj gönderdiği, sanık Ergüven'in 'Gelin' diye cevap verdiği bunun üzerine stajyerlerin olayın yaşandığı firmanın çalışma sahası olan ve tehlikeli alan anlamına gelen 'kırmızı alan' katına çıktıları ancak sanıkların bu alanda gerekli önlemleri almadığı anlatıldı.