İYİ Parti’de iş birliği krizi: Paylaşım başını yaktı; Başkan adaylığı iptal edildi

PALA: SİYASETE UNVAN İÇİN GİRMEDİM



İl Başkanı Fatma Başkan'ın açıklamalarının ardından Ayhan Pala da açıklamada bulundu. Pala açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Siyasete unvan için girmedim. Trabzon'un her sokağında gölgem, her taşında ayak izim bulunmaktadır. Siyasete hizmet ederek daha güzel işlere imza atmak için girdim. Gelinen süreç demokratik hakların kullanılmasında; bölünmüş, ayrıştırılmış, aynı hedefe yürürken, ayrı yolların kullanılma düşüncesi hedefe ulaşılmasında amacı gerçekleştiremeyeceği gerçeğini ortaya koymaktadır. Bunda ısrarcı olmak Trabzon'a ve Ortahisar'a bir şey kazandırmayacaktır. İş birliğinin Trabzon açısından tarihi önemi vardır. Böyle bir tarihi sorumluluk gelecekte bana vebal yüklemektedir. Bireysel düşünmek, hırs ve ihtirasa kapılmak bu uğurda mücadele etmek benim için hayatımı adadığım memleketime en büyük kötülük olacaktı. Tüm bu geniş kapsamlı düşünmemin ardından yaptığım değerlendirmemde tarihi vebal taşıyan bir zamanda, ayrıştırıcı değil birleştirici, dışlayıcı değil kucaklayıcı, kaybedici değil kazandırıcı olma adına çıktığım bu yolda İyi Parti Ortahisar Belediye Başkanlığı aday adaylığından çekildiğimi kamuoyu ile paylaşmak istiyorum"