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Giriş Tarihi: 17.12.2023

5 PKK’lı terörist öldürüldü

5 PKK’lı terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Böylece bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu."
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5 PKK’lı terörist öldürüldü
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