72 ilde "Mercek 8" Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Son 3 günde eş zamanlı olarak 72 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen "MERCEK-8" Operasyonlarında; 1558 şüpheli şahsın gözaltına alındığını bildirdi.