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Giriş Tarihi: 17.12.2023 08:19

72 ilde "Mercek 8" Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Son 3 günde eş zamanlı olarak 72 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen “MERCEK-8” Operasyonlarında; 1558 şüpheli şahsın gözaltına alındığını bildirdi.

72 ilde Mercek 8 Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Son 3 günde eş zamanlı olarak 72 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen "MERCEK-8" Operasyonlarında; 1558 şüpheli şahsın gözaltına alındığını bildirdi.

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72 ilde "Mercek 8" Operasyonu
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