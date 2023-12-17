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Giriş Tarihi: 17.12.2023 12:22

Ankara’da 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 7 yabancı uyruklu, karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdaheleleri yapılan 7 kişi, hastaneye kaldırıldı. Binada, doğal gaz ekiplerince gaz kaçağı kontrolü yapılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Ankara’da 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Ufuktepe Mahallesi Şehit Ali Ekşioğlu Sokak'ta bir binanın aynı dairesinde bulunan 7 yabancı uyrukludan haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri evde 7 kişinin hareketsiz bir şekilde olduğunu gördü. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 7 yabancı uyruklu, hastaneye kaldırıldı. İlk tespitlere göre 7 kişinin doğalgaz sızıntısından zehirlendiği belirlendi. Binada, doğal gaz ekiplerince gaz kaçağı kontrolü yapılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Ankara’da 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
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