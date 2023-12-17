Ankara’da 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Ufuktepe Mahallesi Şehit Ali Ekşioğlu Sokak'ta bir binanın aynı dairesinde bulunan 7 yabancı uyrukludan haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri evde 7 kişinin hareketsiz bir şekilde olduğunu gördü. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 7 yabancı uyruklu, hastaneye kaldırıldı. İlk tespitlere göre 7 kişinin doğalgaz sızıntısından zehirlendiği belirlendi. Binada, doğal gaz ekiplerince gaz kaçağı kontrolü yapılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.