Bahçeli: Cumhur İttifakı 31 Mart için yola koyuldu

MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi. Yerel seçim gündemine ilişkin konuşan Bahçeli, 31 Mart 2024 tarihini Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılına ivme verecek demokratik bir sınır hattı olarak değerlendirdiklerini söyleyerek şu mesajları verdi:AK Parti'yle yapılan görüşmelerimizde, belediye pazarlığından ziyade 'Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın tecellisine odaklandık. Türkiye'nin geleceği adına her türlü özveriyi karşılık beklemeksizin gösterdik.Cumhur İttifakı kararını vermiş, mutabakata varmış, 31 Mart 2024 tarihi için yola koyulmuştur. Kaldı ki AK Parti'yle çözemeyeceğimiz bir mesele de olmayacaktır.Milleti ve ülkesinin varlığı için candan, yardan ve yarınlardan vazgeçmeye yeminli olan Milliyetçi-Ülkücü hareket için esas amaç kazanacağı belediye sayısından daha fazla Türkiye'nin ve Türk milletinin ebedi saadet ve selametidir. Zehirlenmiş ve zincirlenmiş muhalefetin seçenek olmaktan bütünüyle uzaklaştığı bu dönemde, yeni yüzyılı tek yürek halinde inşa etmeliyizŞehit edilen 25 yaşındaki Teğmen Eril Alperen Emir evladımızın 13 Aralık günü cenazesine katılıp sonra da koşa koşa DEM isimli PKK aparatının ayağına giden CHP Genel Başkanı'nın, bir gün içinde hep üzgün görünüp hem de gülücükler saçması korkunç bir ikiyüzlülük değil midir? Peki Alperen evladımızın acısıyla kavrulan muhterem ailesine, silah arkadaşlarına ve milletimize, CHP Genel Başkanı saygı ve samimiyet gösterecek mertliğe ve vicdana sahip midir. CHP bir güvenlik sorunudur.