Son dakika: Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Bakan Fidan, tam ateşkesin sağlanmasının akabinde iki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barışı hayata geçirmeyi hedefleyen bir siyasi sürecin başlatılması için İsrail'in masaya oturtulması gerektiğinin altını çizdi.