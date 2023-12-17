Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Giriş Tarihi: 17.12.2023 19:16 Son Güncelleme: 17.12.2023 19:36

Son dakika: Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Diplomatik kaynaklar tarafından görüşmenin ABD'nin talebi ile gerçekleştirildiği bildirildi. Bakan Fidan, Gazze'de saldırıların durması için ABD'nin İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısında bulundu.

Son dakika: Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la yaptığı görüşmede, Gazze'ye saldırıların durması için ABD'nin İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısında bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü.

ABD'NİN TALEBİ ÜZERİNE GÖRÜŞÜLDÜ

ABD tarafının talebi üzerine yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

ELE ALINAN KONULAR

Görüşmede, ABD-Türkiye ilişkilerinde müttefiklik ruhuna uygun davranmanın önemi vurgulanırken, İsveç'in NATO üyeliği, F-16 meselesi ve savunma sanayi alanında işbirliği konuları da değerlendirildi.

İSRAİL'İN SALDIRILARININ DURMASI İÇİN ÇAĞRI

İsrail-Filistin gerilimi üzerinde de durulan görüşmede, Gazze ve Batı Şeria'daki durumun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Fidan, saldırıların durması için ABD'nin İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısında bulundu.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Bakan Fidan, tam ateşkesin sağlanmasının akabinde iki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barışı hayata geçirmeyi hedefleyen bir siyasi sürecin başlatılması için İsrail'in masaya oturtulması gerektiğinin altını çizdi.

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Son dakika: Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
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