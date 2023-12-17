CHP’den Saadet’e kiralık vekil

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatıyla, Meclis'teki grubu düşen Saadet Partisi'ne CHP'den destek geldi. Grup kurmak için 20'nin altına inen SP'ye, CHP'den yapılan transferle yeniden grup kurduruldu. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Vicdani zorunluluk gereği geçmek durumunda kaldım" diyerek Saadet Partisi'ne geçti. Transfer, "CHP, ikinci hülle operasyonunu gerçekleştirdi" şeklinde değerlendirildi. Daha önce de İyi Parti'ye ödünç milletvekili veren CHP, AK Parti'ye karşı blok oluşturmak için benzer girişimlerde bulunmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ı SP'ye geçmesi için görevlendirdiğini, bunun bütçe görüşmeleri boyunca devam edeceğini söyledi. Özel, bu konuyu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşerek aldıkları mesajını da verdi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulu'nda, "Bütçe görüşmeleri süresiyle kısıtlı olmak kaydıyla Kasap, CHP'den istifa ederek bu amaçla Saadet Partisi Grubu'na geçmiş bulunuyor" açıklaması yaptı. Kasap'ın katılımıyla Saadet Partili tekrar grup kurup bütçede konuşma hakkı kazanmış oldu.