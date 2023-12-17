İYİ Parti’de fırtınalı pazar! Disiplin toplanıyor ama onlar da resti çekti

Suların duyulmadığı İYİ Parti'de Disiplin Kurulu bir kez daha toplanıyor. Ekrem İmamoğlu lehine açıklamalar yapan, partisinin 'hür ve müstakil' seçime girme kararına uymayan İYİ Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın istifası istenmişti. Özkan, görevinden istifa etti ancak İBB'deki İYİ Parti grubu Özkan'ı bir kez daha Grup Başkanvekili seçti. Daha sonra bu üyeler de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Sabah.com.tr'nin edindiği son dakika bilgisine göre İYİ Parti Disiplin Kurulu, İbrahim Özkan ve 6 Meclis Üyesinin ihracı için bugün bir araya geliyor.

TEDBİREN İHRAÇ KARARI VERİLECEK

İYİ Parti kulislerinden edinilen bilgiye göre, Disiplin Kurulu 17.00 gibi toplanacak. Toplantıda Özkan ve beraberindeki 6 kişi için tedbiren ihraç kararı verilecek. Özkan ve 6 Meclis Üyesi isterse 15 gün içinde savunma yapabilecek.

TUZLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI GÜRKAN AKIN'A AF ÇIKTI

İBB Meclisi'nde İbrahim Özkan'ı yeniden Grup Başkanvekili olarak seçen ekipte yer alan İYİ Parti Tuzla Belediye Başkanı Adayı ve İBB Meclisi Başkanvekili Gürkan Akın'a af çıktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Akın'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den özür dilediği ve bu nedenle disipline sevk edilmeyeceği öğrenildi.



KENDİLERİNİ SAVUNMADAN İSTİFA EDECEKLER

İYİ Partili Bora Kılıç, İbrahim Özkan, Sinan Gümüş, Uluer Kaya,Yakup Fındık'ın da kendilerini savunmadan istifa edeceği belirtiliyor.

OĞUZ SARUL, İSTİFASINI HAZIRLADI

İBB Meclis Üyesi Oğuz Sarul ile ilgili de sıcak bir gelişme yaşandı. Sabah.com.tr'nin edindiği bilgilere göre, Sarul, İYİ Parti'den istifa edecek. Sarul, İYİ Parti'nin 200 kurucusundan biriydi. Sarul, İYİ Parti Kurucular Kurulu'nun WhatsApp grubuna istifa metnini iletti.

Sarul'un istifa metninde şu ifadeler yer alıyor:

Kıymetli Kurucular Kurulu arkadaşlarım bu güne kadar yaşadıklarımızı arkadaşlarımız yazdı, çizdi, isyan etti ama değişen hiç bir şey olmadı. Her genel seçimlerin ardından aynı hikayeler yaşandı, yaşanıyor.

Milletimize hizmet etmek için çıkılan hareket birilerinin egosu, çıkarı, çarpık ilişkilerinin zemini haline geldiği görülmektedir.

Bu saat itibariyle Kurucusu olmaktan gurur duyduğum partimden istifa etmiş olduğumu

sizlerle paylaşmak istedim.

Allah'a emanet olun