Son dakika: MİT’ten Kuzey Irak’ta nokta operasyon! Şirvan Hasan etkisiz hale getirildi

Şirvan Hasan, Türkiye'deki örgütsel faaliyetleri ile Suriye'deki mevcut pozisyonu kapsamında Millî İstihbarat Teşkilâtı'nın yakın takibindeydi.

Terörist, yürütülen hassas saha çalışmaları neticesinde 05 Aralık'ta düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

230 KİLOMETRE DERİNLİKTE OPERASYON

Türkiye'ye yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Deyr Ez Zor'da etkisiz hale getirilen Roni Velat kod adlı Şirvan Hasan için operasyondan iki gün sonra Deyr Ez Zor'da PKK/YPG tarafından sözde askeri tören düzenlendi. Törene birçok PKK/YPG unsuru katıldı.

1997 yılında örgüte Suriye'den katılan Şirvan Hasan, Irak/Kandil alanındaki faaliyetlerinin ardından Türkiye'ye geçiş yaptı. 2010 yılında PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Gruplarını takviye amaçlı olarak Tunceli'den Karadeniz bölgesine geçen terörist, Giresun ve ardından Sivas kırsalında faaliyet gösterdi. 26 Haziran 2012'de Trabzon/Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na el yapımı patlayıcı ile düzenlenen ve üç askerimizin yaralandığı eylemde yer alan terörist, 2013'ün sonunda Suriye alanına geçmesi akabinde örgüt içerisinde özellikle Deyr Ez Zor bölgesinde önemli görevler üstlendi.

2020 yılında Deyr Ez Zor Sahası Güvenlik ve İstihbarat sözde Sorumlusu, 2021'de Deyr Ez Zor Sahası sözde Sorumlu Yardımcısı oldu.

Terörist, 2023 yılında da Deyr Ez Zor sözde Saha Sorumlusu olarak görevlendirildikten sonra MİT'in sıkı takibi sonrasında etkisiz hale getirildi.